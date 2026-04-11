¿Qué Es el Nodavirus y Cuáles Son Sus Síntomas?

El Nodavirus de Mortalidad Encubierta (CMNV) es un virus asociado a organismos acuáticos que ha encendido alertas en la comunidad científica por su impacto en la acuicultura y su posible relación con casos en humanos.

Este agente viral, vinculado a la familia Nodaviridae, se caracteriza por provocar “muertes silenciosas” en crustáceos y peces, es decir, pérdidas masivas sin signos visibles previos en los organismos infectados.

Detectado por primera vez en 2009 en China, el CMNV afectó principalmente a camarones de la especie Litopenaeus vannamei, una de las más importantes para la industria acuícola.

Con el tiempo, su presencia se ha documentado en diferentes entornos acuáticos, agua dulce, salobre y marina, y tanto en especies de cultivo como en fauna silvestre a nivel global, lo que ha incrementado la preocupación por su capacidad de adaptación.

Recientemente, una investigación publicada en la revista Nature Communications y liderada por la University College London (UCL) encontró indicios de un posible salto interespecie del virus hacia humanos.

El estudio sugiere una relación entre el CMNV y una enfermedad ocular conocida como uveítis anterior viral hipertensiva ocular persistente (POH-VAU), lo que podría explicar nuevos casos asociados a la manipulación o consumo de mariscos crudos. Además, los datos epidemiológicos revelan que el 71.4% de los pacientes analizados tenía antecedentes de exposición directa a animales acuáticos.

Nodavirus: Síntomas en humanos

Los síntomas en humanos se presentan principalmente a nivel ocular. Entre los más frecuentes destacan la visión borrosa persistente, enrojecimiento continuo del ojo, dolor ocular y sensibilidad a la luz.

Esta infección puede evolucionar hacia una inflamación severa conocida como uveítis anterior, que en algunos casos deriva en hipertensión ocular persistente, aumentando el riesgo de daño visual irreversible si no se atiende de forma oportuna.

Aunque la Organización Mundial de Sanidad Animal señala que el CMNV está relacionado con la familia Nodaviridae, aún no ha sido formalmente clasificado dentro de ella. Por ahora, especialistas subrayan que se requieren más estudios para confirmar su impacto real en humanos, así como las vías exactas de transmisión.

El hallazgo abre nuevas líneas de investigación sobre virus emergentes y su potencial riesgo para la salud pública, especialmente en contextos donde existe contacto frecuente con productos del mar.

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