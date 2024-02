Plantas que te ayudarán a alejar las cucarachas y plagas de tu casa

Foto: iStock

Lavanda

Albahaca

Romero

Si a cada rato encuentrasy otrosen tu casa, estas plantas te ayudarán a mantenerlas lejos de tu.Las cucarachas son en general un insecto algo desagradable, que resultan en un invasor en nuestras casas, y una plaga bastante liosa. Si ya intentase con productos para eliminarlas, insecticida, y otros remedios más, quizá desees encontrar una forma más natural para que de una vez por todas puedas deshacerte de estos molestos bichos.Si bien las cucarachas son una plaga casi imposible de exterminar, ya que son bastante resistentes y de naturaleza adaptable, si puedes hacer que se mantengan lejos de tu casa y jardín. En especial porque son portadoras de suciedad, bacterias e incluso enfermedades mortales. Estas plantas tienen un fuerte olor que para los sensores de las cucarachas y otros insectos resulta repulsivo y es un elemento de barrera para que no entren a la cocina o al jardín Además de ser un arbusto que no necesita de muchos cuidados, es una herramienta ideal para detener a las cucarachas. También sirve para alejar a insectos como mosquitos, polillas. Es una planta que requiere de luz, por lo que se recomienda que la pongas sobre balcones, ventanas, jardines o terrazas.Aunque no es una hierba que soporte tanto el frío, crece de manera rápida y puede ser trasplantada a otras macetas con mucha facilidad. Además no solo te ayudará a ponerle un alto a las cucarachas, sino que también alejará a las ratas y ratones. Mientras, tu podrás preparar exquisitos platillos con este ingrediente de la alta cocina.Una planta ideal para la carne, las verduras y algunos cocteles. Posee además propiedades medicinales , y es un excelente remedio contra el dolor y la inflamación, y la pérdida de cabello. Su olor puede ser bastante atractivo para el olfato humano, pero para los insectos resulta un repelente.