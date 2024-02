¿Puedo tener sexo después de vacunarme contra el Covid?

Estas son las recomendaciones que debes seguir para mantenerte seguro durante el sexo después de haber recibido la vacuna contra el coronavirus.

¿Puede contagiarse el Covid al tener sexo?

Si bien lao los Centros de Control de Enfermedades CDC no han señalado nada al respecto, algunos expertos han emitido una serie de recomendaciones sobre cómo gozar la vida sexual después de haber recibido la vacuna contra el covid-19.Si bien el coronavirus no es una enfermedad de transmisión sexual, es necesario tomar en cuenta algunas medidas y condiciones, para poder tener relaciones sexuales y evitar contagios de Covid -19.De acuerdo con Planned Parenthood, si tú y tu pareja ya están vacunados, es seguro para ambos tener relaciones sexuales sin preocuparse por la sana distancia, o de utilizar equipo de protección personal como cubrebocas.Esta organización también indica que es seguro tener relaciones sexuales cuando alguno de los dos esté vacunado, y la otra persona no pertenezca a un grupo de riesgo, o padezca comorbilidades que puedan aumentar el riesgo de padecer síntomas graves en caso de contagio.En una entrevista con CNN, el Dr. Elmer Huerta señaló que "a no ser de que uno de los dos miembros de la pareja tenga fiebre, escalofríos, malestar general, cansancio, dolor de cuerpo, no existe ningún problema para tener relaciones sexuales incluso el mismo día que se recibe la vacuna".Por su parte, el Dr. Deepak Verma señaló para el India Express, que es recomendable utilizar protección después de recibir la segunda dosis de la vacuna. Informó que al ser el Sars-CoV2 un virus nuevo, así como los son la vacunas, es demasiado pronto para conocer si existen efectos a largo plazo ligados a la vacuna , y si estos podrían afectar a las personas al momento de tener relaciones sexuales.Por ello, el Dr. Verma recomienda que se utilicen métodos anticonceptivos como condones, al menos por dos a tres semanas después de haber recibido la segunda dosis. Esto debido a que durante las relaciones sexuales los fluidos corporales están en contacto.Al estar a menos de 2 metros de distancia de una posible persona contagiada, puede ser sencillo contraer coronavirus, si alguno de los dos tiene la enfermedad activa. De igual forma, ya que el coronavirus se transmite por la saliva, el mantener relaciones sexuales puede ser una fuente de riesgo.De acuerdo con Planned Parenthood, algunos estudios han encontrado Covid-19 en el semen, pero aún se desconoce si puede ser transmitido a otras personas de este modo. Por su parte, no se ha encontrado rastro del virus en los fluidos vaginales. Sin embargo, es preferible usar condones para así evitar cualquier tipo de infección; no necesariamente el coronavirus.