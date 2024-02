¿Qué es la canícula y cómo debes protegerte de ella?

Foto: Pixabay

¿Cómo cuidarme de la canícula?

El día de hoy, lunes 12 de julio, dio inicio laque es un periodo decaracterizado por el aumento de la temperatura, llegando hasta loscentígrados, de acuerdo con la.Este fenómeno sucede cada año en verano , entre los meses de julio y agosto debido a un calentamiento excesivo del aire, cielos despejados y disminución de lluvias.Por este motivo, las personas deben de tener cuidados especiales para evitar la insolación o un golpe de calor Las autoridades han emitido una serie de recomendaciones para evitar que la población sufra problemas en su salud.La primera de ellas es no exponerse de manera prolongada a los rayos solares, en especial entre las 11:00 y 17:00 horas.Además, es recomendable consumir abundantes líquidos, al salir a la calle utilizar sombreros o sombrillas para evitar los rayos solares y ropa de colores claros, ligera y holgadaPor otro lado las autoridades recomendaron a las personas que deban salir a la calle tomar descansos de 5 minutos a la sombra y sobre todo utilizar protector solar con un factor de protección igual o mayor a 50 .El Servicio Meteorológico Nacional informó que que las altas temperaturas se podrán sentir con mayor intensidad en:https://www.youtube.com/watch?v=nM4PNgu_ueASin embargo, hay que resaltar que la canícula no es un evento uniforme, por lo que no se presenta en todos los estados de la República Mexicana con la misma duración e intensidad.