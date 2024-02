Un método controversial

El diputado Tonatiuh González, coordinador Grupo Parlamentario del PRI, propuso ante el Congreso de la Ciudad de México la castración química en ciertos casos de agresiones sexuales. PeroTe explicamos a continuación.La castración química consiste en la administración de fármacos como el 17-acetato de medroxiprogesterona , que reducen los niveles de testosterona en los hombres. Lo que disminuye el deseo sexual de los varones.A diferencia de la castración quirúrgica, en la que se quitan los testículos, la castración química es temporal, ya que de no administrar el medicamento periódicamente, se puede elimina su efecto.En varios países, como Argentina, Australia, Indonesia, Israel, Rusia, Corea del Sur, Estados Unidos y algunas naciones europeas se recurre a este método en busca de frenar las agresiones sexuales.El uso de la castración química para prevenir el actuar de agresores sexuales ha resultado controversial, debido a que se trata de un tratamiento caro ( 4,650 dólares al año, equivalentes a 90,247 pesos aproximadamente) y no existen estudios que comprueben que quienes se someten a este procedimiento no reinciden en actos de violencia sexual.Además, las sustancias utilizadas podrían provocar padecimientos como osteoporosis, depresión, infertilidad, anemia, enfermedades cardiovasculares y metabólicas.Actualmente los expertos recomienda informar al agresor sexual del procedimiento para evitar incurrir en faltas de ética, y también combinar la castración química con psicoterapia para evitar la reincidencia.