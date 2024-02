¿Qué es mejor comer naranjas o tomar jugo de naranja?

Foto: Unsplash

Desventajas del jugo de naranja

La naranja es una fruta llena de nutrientes y vitaminas que además de deliciosa le brinda muchos beneficios a nuestro cuerpo, pero alguna vez te has preguntado ¿Qué es mejor si comer naranjas o tomar jugo de naranja?Si contestaste que sí, investigadores de latienen la respuesta, pues luego de realizar un estudio determinaron que comer directamente esta fruta podría tener más efectos saludables.De acuerdo con los expertos, consumir la naranja entera parece ser mucho mejor que tomar el jugo, ya que aporta vitamina C pero con la mitad de azúcar y el doble de fibra que un vaso de jugo.El estudio realizado por los científicos de Harvard reveló que una naranja mediana de 130 gramos ofrece 69,7 mg de vitamina C, que es la cantidad que un adulto necesita al día.Además, el consumo de la fruta entera proporciona antioxidantes, da una sensación de saciedad y ayuda a disminuir los niveles de glucosa en sangre.Según los investigadores de Harvard , aunque el jugo de naranja es una bebida muy saludable, tiene algunas desventajas frente a consumir la fruta completa.La primera es que el jugo tiene demasiadas calorías y contienen la misma cantidad de azúcar que los refrescos.Aumenta la glucosa en sangre rápidamente, ya que además de tener un índice glucémico más alto, al consumir la fruta completa el cuerpo tarda más tiempo en digerirla, haciendo que la liberación de glucosa en sangre sea más lenta.https://www.youtube.com/watch?v=AdJdyd5snXcOtra desventaja es que favorece la obesidad, sin importar que el jugo sea casero o del supermercado, ya que ambos tienen más calorías y no aportan la misma cantidad de fibra y la saciedad que aporta la naranja entera.Por si esto fuera poco, cuando se trata de jugo procesado se pierde también la vitamina C, ácido fólico, flavonoides y otros compuestos vegetales beneficiosos de la fruta.