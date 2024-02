¿Qué pasa si mi tercera dosis es con otra vacuna?

3 de ARN mensajero (Pfizer-BioNTech, Moderna y CureVac).

2 de adenovirus (AstraZeneca y Janssen).

1 de proteínas (Novavax).

1 de virus inactivado (Valneva).

Foto: Cuartoscuro

?"Lo más importante que pueden hacer las personas para protegerse es vacunarse y reducir el riesgo de exposición al virus. Usándo máscaras, lavándose las manos con frecuencia, manteniendo la distancia física de los demás y evitando los espacios abarrotados", @DirOPSPAHO #COVID19 pic.twitter.com/7YB1DTHLvF — OPS/OMS (@opsoms) December 3, 2021

La de mayor respuesta, dos dosis iniciales de AstraZeneca seguidas de una tercera de Pfizer o Moderna

Cansancio.

Dolor de cabeza.

Dolor en el lugar de la inyección.

Foto: Cuartoscuro

Muchas personas tienen la sospecha de que combinar diferentes vacunas reduce la producción de anticuerpos y aumenta los efectos secundarios, pero no, esto de acuerdo con los resultados del primer gran ensayo clínico realizado a nivel mundial sobre las terceras dosis de vacunas contra el Covid-19 .De acuerdo con un estudio realizado en el Reino Unido y publicado en la revista médica The Lancet, dos millones 282 voluntarios que recibieron dos dosis de una vacuna de ARN mensajero (Pfizer-BioNTech) o de adenovirus (AstraZeneca), recibieron en junio una tercera dosis . Para dicha dosis, se compararon siete vacunas que estaban ya aprobadas o en desarrollo avanzado:Se observaron diferencias entre las 14 combinaciones y todas menos una, generaron una buena producción de anticuerpos contra la proteína S del coronavirus. La excepción fueron dos dosis de Pfizer-BioNTech seguidas de una de Valneva, en esta la producción de anticuerpos casi no aumentó, esto en comparación con un grupo control de 596 voluntarios, los cuales no recibieron.Es importante señalar que la vacuna de Valneva aún no está aprobada en ningún país. Por otro lado, las personas que recibieron sus dos primeras dosis de AstraZeneca, notaron un aumento en la producción de anticuerpos cuando se cambió de vacuna para la(con la excepción de Valneva, la cual tuvo resultados inferiores a unade AstraZeneca).En el caso de las personas que recibieron sus dos primeras dosis de Pfizer-BioNTech, mostraron mejores resultados cuando lafue también de ARN mensajero, aunque otras vacunas también produjeron más anticuerpos.Hasta ahora, de todas las combinaciones estudiadas, las que produjeron más anticuerpos fueron: una doble dosis de AstraZeneca seguida de una tercera de Moderna o de Pfizer-BioNTech.En el estudio se da a conocer que las personas a las que se les vacunó con Pfizer-BioNTech como refuerzo, 191 personas recibieron una dosis entera y 199 solo media dosis. Ambos grupos registraron una fuerte respuesta inmunitaria.“Esto podría sugerir que las vacunas de ARNm aprobadas actualmente están formuladas a dosis superiores a las necesarias para una”, “Esto podría incrementar significativamente el número de dosis disponibles a escala global”, escriben los autores de la investigación en The Lancet.Al rededor de un 32% de los participantes del estudio notificaron efectos secundarios, los cuales fueron similares en las siete vacunas:Durante el ensayo clínico las terceras dosis se administraron dos y tres meses después de las vacunas iniciales, esto fue en un periodo más corto que cuando se aplicaron terceras dosis en España y otros países, debido a la urgencia por obtener datos, señalan los investigadores.En un comunicado Saul Faust, coordinador del ensayo clínico, del hospital Universitario de Southampton dijo, “Es realmente alentador que una amplia gama de vacunas, basadas en tecnologías diferentes, muestren beneficios comotanto después de AstraZeneca como de Pfizer-BioNTech”, “Esto nos da confianza y flexibilidad para desarrollar programas de dosis de refuerzo”.