SEP: Estos cubrebocas no estarán permitidos en las escuelas

¿Qué cubrebocas no estarán permitidos?

La SEP ) dio a conocer sus lineamientos para el. Entre los puntos se encuentra el uso obligatorio de, pero no todos serán aceptados.Este próximo 30 de agosto millones de estudiantes de educación básica regresarán a las aulas luego de un largo periodo de clases en línea. Ante el retorno de los alumnos a las escuelas, la SEP ha preparado un decálogo con los puntos a tomar en cuenta sobre medidas para prevenir contagios al interior de las escuelas. Dicho plan se deberá seguir de manera estricta tanto en colegios privados, como planteles públicos durante el próximo ciclo escolar 2021-2022.La SEP junto con la Secretaría de Salud diseñaron una guía para el regreso seguro a clases presenciales . el cual contempla 10 pintos y ejes a seguir tanto ara docentes, alumnos, padres de familia y personal de las escuelas. Uno de los puntos claves es el uso de cubrebocas al interior y exterior de las aulas. En el apartado se señala lo siguiente: "Los miembros de la comunidad escolar que estén al interior del plantel, deberán utilizar cubrebocas desde el ingreso al inmueble, y hasta salir del mismo, deberán colocarlo y retirarlo aplicando las medidas de higiene recomendadas y usarlo de manera correcta".A pesar de ello, existen algunas excepciones a dicha norma. Por ejemplo, en el caso de los menores de 6 años, la SEP dice los siguiente: "Los menores de 6 años de edad y aquellas personas con discapacidad que no puedan usarlo de manera segura podrán no hacer uso del cubrebocas". Esto de acuerdo con las medidas emitidas por la) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedad (CDC) que señalan que se deberá utilizar mascarillas para prevenir en gran medida los contagios.En el mismo rubro la SEP y laemitieron otros lineamientos. Para el regreso a clases será necesario que los alumnos lleven un cubrebocas de reserva a la escuela. Por ello se le pedirá a los padres de familia o tutores, que siempre incluyan alguno en la mochila de sus hijos para evitar problemas.La SEP y la Secretaría de Salud también insistió en que los alumnos no podrán utilizar cubrebocas con válvulas de respiración o ventilación. Estos quedarán prohibidos puesto que se ha comprobado que el orificio presente en las válvulas permite la salida de gotas de saliva. Es decir, que en caso de ser positivo asintomático, los pacientes podrían estar expulsando el virus hacía los otros.Tampoco se podrá sustituir el uso de cubrebocas por el empleo de caretas, protectores faciales o lentes. Pues la OMS ha comprobado que estos por si solos no ayudan a proteger a la persona y los otros que lo rodean de un posible contagio.La OMS recomienda utilizar un cubrebocas de triple capa, ya sea desechable, KN95, o bien de tela, el cual brinde la suficiente protección para el usuario como las otras personas a su alrededor.https://youtu.be/XAu7sNS7-KI