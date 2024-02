A mediados de noviembre, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió sobre la inminente “triple amenaza” que llegaría con el invierno: la influenza y el COVID-19 podrían verse empeoradas por la irrupción del virus respiratorio sincitial (VRS). Sin embargo, nueva evidencia señala otro resultado posible: la triple pandemia podría no ocurrir si estos virus interfieren entre ellos.

En este momento, Estados Unidos enfrenta un notable brote de VRS. Los principales afectados por el virus respiratorio sincitial son niños y adultos mayores.

Ante la saturación en hospitales y en salas de cuidados intensivos, la Academia Americana de Pediatría ha solicitado al presidente Joe Biden que declare una emergencia nacional.

Por su parte, la agencia AFP reporta que el número de contagios de COVID-19 ha aumentado un 17% en el continente americano. Esto ha provocado un incremento en las defunciones en Sudamérica y Centroamérica.

Los virus podrían competir entre sí

No obstante, y sin escatimar la gravedad de los actuales brotes, no pocos científicos afirman que la conjunción negativa entre estos tres virus respiratorios podría no ser como se esperaba.

“La gripa y otros virus respiratorios y el SARS-CoV-2 simplemente no se llevan bien”, declaró el virólogo Richard Webby a Science. El especialista en influenza no es el único que sostiene esta opinión.

“Los virus tienden a molestarse entre ellos”, señala para la misma revista Ben Cowling, epidemiólogo de la Universidad de Hong Kong.

Estas afirmaciones tendría una sólida base en investigaciones que han estudiado la posible interferencia entre virus.

Por ejemplo, un grupo de científicos examinó por qué el virus AH1N1 pegó con debilidad en Francia en 2009. El estudio realizado en 2121 personas encontró que un brote previo de rinovirus habría retrasado la llegada del virus AH1N1.

Un estudio más reciente analizó muestras de 36 mil personas inscritas al Servicio Nacional de Salud en Glasgow, en Escocia, durante 9 años. Los investigadores encontraron que los virus llegaban en diferentes momentos a sus picos de contagio más altos, lo que indicaría una posible interferencia.

Por supuesto, la recomendación de los médicos de cara al invierno es seguir todas las medidas necesarias para prevenir posibles contagios. Sin embargo, existe la posibilidad de que los virus de la triple amenaza compitan entre ellos durante esta temporada invernal, lo que daría como resultado una cifra de contagios menor a la esperada.