Virus del Zika Podría Ayudar a Tratar un Tipo de Cáncer Infantil

El neuroblastoma es un cáncer infantil poco frecuente, frente al que el virus del Zika es eficaz para reducir o eliminar ese tumor en ratones, según demostró un estudio, lo que sugiere que algún día podría servir como terapia.

Un estudio del Nemours Children’s Health de Estados Unidos —que publica Cancer Research Communications— investigó el uso de este virus para tratar el neuroblastoma, tanto en ratones como en modelos de ratón, que reproducía esta enfermedad en humanos.

Un grupo de roedores con neuroblastoma fueron tratados con inyecciones de Zika o solo con suero. Todos los que recibieron el virus experimentaron una reducción casi total o la eliminación completa del tumor, que no reapareció en las siguientes cuatro semanas y los animales no desarrollaron síntomas de infección.

Para determinar si el tratamiento puede ayudar a las personas a sobrevivir más tiempo, los investigadores desarrollaron modelos de ratón de tumores de neuroblastoma humano.

Los modelos tumorales que habían recibido Zika se redujeron, 28 días después, a aproximadamente el 12% de la masa original.

Después de cuatro semanas adicionales, no se detectó más crecimiento tumoral, lo que “sugiere que los pacientes tratados con el virus del Zika tendrían más probabilidades de sobrevivir”, indicaron los autores.

Sin embargo, los tumores inyectados con suero salino crecieron hasta un 800% en ese mismo periodo de tiempo.

Los investigadores advirtieron que el uso del virus del Zika como terapia contra el cáncer requerirá amplios estudios adicionales que abarquen la seguridad y la eficacia.

