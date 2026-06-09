Refuerzan Vigilancia en la Carretera 57 en SLP Ante Aumento de Tráfico por Mundial 2026

A partir de este miércoles 10 de junio se prevé un incremento significativo en el flujo vehicular sobre las principales carreteras del país debido al inicio de un torneo internacional de futbol, por lo que en San Luis Potosí se implementará un operativo especial de seguridad en la Carretera Federal 57.

El secretario general de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez, informó que el dispositivo contempla mayor patrullaje y presencia de elementos de seguridad en los tramos que conectan a la entidad con Querétaro y Nuevo León, con el objetivo de garantizar la seguridad de los viajeros.

¿Por qué se espera un aumento en la circulación vehicular?

El funcionario explicó que San Luis Potosí se ubica en una posición estratégica al encontrarse entre las ciudades sede del torneo, por lo que miles de personas podrían desplazarse por la Carretera 57 para llegar a distintos destinos.

Detalló que el operativo abarcará desde los límites con Guanajuato, en la zona de San Luis de la Paz, hasta el tramo que conecta con Nuevo León a través de Matehuala y Doctor Arroyo.

Torres Sánchez señaló que el reforzamiento de la vigilancia busca prevenir incidentes y brindar apoyo a los automovilistas que transiten por territorio potosino durante los próximos días.

Asimismo, confirmó que este jueves 11 de junio no habrá clases en el estado debido al arranque del campeonato de futbol, medida que ya fue anunciada por las autoridades correspondientes.

Las autoridades exhortaron a quienes planeen viajar por carretera a tomar precauciones, revisar sus vehículos y respetar los límites de velocidad para evitar accidentes.