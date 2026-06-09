Refuerzan Vigilancia en la Carretera 57 en SLP Ante Aumento de Tráfico por Mundial 2026

San Luis Potosí desplegará un operativo especial de seguridad en la Carretera 57 ante el incremento de vehículos esperado por el inicio de un torneo internacional de futbol.

Carretera 57 Tendrá Mayor Vigilancia por Flujo de AficionadosFoto: N+

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Operativo especial en la Carretera 57 de SLP por el torneo de fútbol. Incremento de tráfico y seguridad reforzada para proteger a los viajeros.

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