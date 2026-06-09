Derrame de Combustóleo en Salina Cruz, Oaxaca, Afecta 5 Colonias

Una fuga de combustóleo ha provocado afectaciones en Salina Cruz, Oaxaca, que inició la madrugada de este martes 9 de junio de 2026 en la colonia Jesús Rasgado, cerca de un arroyo.

Pobladores externaron su preocupación debido a que el derrame se extendió debido a las lluvias de las últimas horas en la región. La zona permanece acordonada.

¿Qué dice Pemex sobre fuga de combustóleo en Salina Cruz?

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que ya se atiende la pérdida de contención en un ducto de combustóleo en el municipio Salina Cruz.

🔖 Tarjeta Informativa | Atiende Pemex pérdida de contención en ducto de combustóleo en Salina Cruz, Oaxaca

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Indicó que, de manera inmediata, la institución activó los protocolos de atención a emergencias, suspendió la operación del sistema de transporte para despresionar la línea afectada y así mitigar el flujo del hidrocarburo.

Respaldo de diversas instancias de seguridad

Pemex señaló que trabajadores especializados se encuentran en el sitio del incidente y destacó que las labores operativas reciben el respaldo coordinado de diversas instancias de seguridad, entre ellas la Guardia Nacional, la Defensa Nacional, así como la policía, bomberos y protección civil de la localidad.

Asimismo, exhortó a la población a seguir las indicaciones y recomendaciones de las autoridades de Protección Civil.

Derrame afecta a cinco colonias

Ante el derrame de hidrocarburo registrado en la parte alta de la colonia Jesús Rasgado, el gobierno municipal de Salina Cruz activó acciones de atención y seguimiento a través de las áreas de Protección Civil y Ecología Municipal, en coordinación con la Secretaría de Marina, Guardia Nacional y demás instancias competentes.

De acuerdo con las primeras evaluaciones, la fuga proveniente de instalaciones del Sector Ductos de Pemex generó una afectación aproximada de 6.12 kilómetros, considerada la mayor contingencia urbana por fuga de hidrocarburo registrada en el municipio, debido a su impacto social, sanitario y ambiental.

Las lluvias provocaron que el combustible se desplazara por arroyos y vialidades, alcanzando las colonias Jesús Rasgado, Lomas de Galindo, Hidalgo Oriente, Hidalgo Poniente y Porfirio Díaz, donde se reportó la presencia de hidrocarburo, fuertes olores, malestar físico por inhalación (mareo, dolor de cabeza, náuseas) y afectaciones en diversos espacios públicos.

HVI