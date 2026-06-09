Derrame de Combustóleo en Salina Cruz, Oaxaca, Afecta 5 Colonias

Pobladores de la colonia Jesús Rasgado externaron su preocupación debido a que el derrame se extendió debido a las lluvias de las últimas horas

El derrame generó una afectación aproximada de 6.12 kilómetros. Foto: Gobierno municipal de Salina CruzEl derrame generó una afectación aproximada de 6.12 kilómetros. Foto: Gobierno municipal de Salina Cruz

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Petróleos Mexicanos (Pemex) informa que ya se atiende la pérdida de contención en un ducto de combustóleo en el municipio Salina Cruz

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