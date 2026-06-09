FBI Intensifica Acciones contra Cárteles Mexicanos que Operan en la Frontera

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos informó que desde abril a la fecha ha intensificado sus acciones los cárteles mexicanos que operan a lo largo de la frontera.

Vía la red social X, el FBI detalló que estas acciones han sido posibles gracias a los Grupos de Trabajo de Seguridad Nacional y el Centro Nacional de Coordinación, así como sus socios interinstitucionales como HSI, DEA, ATF, IRS-CI, USMS y CBP.

Como resultado de la intensificación de las acciones contra los cárteles de la droga, el FBI ha logrado la detención de 1,343 integrantes de estas organizaciones, así como:

Más de 70 agencias

423 operaciones

47,971 inspecciones fronterizas

2.5 toneladas métricas de narcóticos incautados

421 armas confiscadas

Más de 700,000 dólares incautados

FBI anuncia la Operación Marea Viva

Este martes el FBI anunció también la Operación Marea Viva, una campaña coordinada de aplicación de la ley en curso dirigida a actores cibercriminales y los servicios clave de los que dependen.

Esto incluye su infraestructura, sus herramientas y servicios, sus plataformas de comunicación y su dinero. "La Operación Marea Viva es un esfuerzo colectivo que implementa las prioridades establecidas en la Orden Ejecutiva 14390 y la Estrategia Nacional de Ciberseguridad", detalló la agencia.

En las últimas semanas, el FBI llevó a cabo una serie de acciones de aplicación contra actores de amenazas cibernéticas, ejecutando órdenes de registro, obteniendo acusaciones, arrestando sospechosos y desmantelando infraestructura criminal.

"Esto marca el comienzo de un esfuerzo nacional focalizado y sostenido de 60 días. El cibercrimen conlleva consecuencias en el mundo real, y el FBI sigue comprometido a interrumpir actividades cibernéticas maliciosas y a hacer que los cibercriminales rindan cuentas", añadió el Buró.

AMP