FBI Intensifica Acciones contra Cárteles Mexicanos que Operan en la Frontera

Como resultado de la intensificación de las acciones contra los cárteles, el FBI ha logrado la detención de 1,343 integrantes de estas organizaciones

El FBI ha logrado la incautación de 421 armas de fuego. Foto: FBIEl FBI ha logrado la incautación de 421 armas de fuego. Foto: FBI
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