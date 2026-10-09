Seguridad

¿Qué Pasó en el Bachilleres 6? Porros Agreden a Maestro Señalado de Abuso; SEP se Pronuncia

El grupo ingresó al plantel ubicado en la colonia Vicente Guerrero, detonó petardos y causó destrozos

Bachilleres 6Bachilleres 6, ubicado en la alcaldía Iztapalapa. Foto: N+

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