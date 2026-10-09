¿Qué Pasó en el Bachilleres 6? Porros Agreden a Maestro Señalado de Abuso; SEP se Pronuncia

Un grupo de porros irrumpió en el Colegio de Bachilleres número 6, ubicado en la colonia Vicente Guerrero, en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX), donde detonaron petardos.

Durante los hechos, un profesor, señalado por abuso sexual, resultó herido y fue trasladado a un hospital.

Los agresores ingresaron al plantel presuntamente para buscar al docente. Ante la irrupción del grupo, maestros y directivos coordinaron la evacuación de los estudiantes para prevenir mayores incidentes. En el lugar también se presentaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y servicios de emergencia de la alcaldía.

El profesor recibió atención prehospitalaria y posteriormente fue trasladado en una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) a un hospital de la capital. Su estado de salud fue reportado como grave.

Tras los destrozos y las detonaciones, los porros abandonaron las instalaciones.

Después de lo ocurrido, la Secretaría de Educación Pública condenó los hechos de violencia registrados en el Bachilleres. En un breve comunicado, indicó: "La Secretaría de Educación Pública (SEP) reprueba categóricamente los hechos de violencia registrados en el Colegio de Bachilleres Plantel 6, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, y reitera que ningún acto violento es justificable".

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