Agricultores Tomaron Casetas y Liberaron el Cobro a Vehículos en Sinaloa

Como parte del paro nacional indefinido convocado por Productores Agrícolas y Transportistas, en Sinaloa agricultores tomaron la caseta el Pisal y liberaron el cobro a vehículos en la autopista Benito Juárez.

La protesta responde a una serie de presuntos acuerdos incumplidos entre los que destaca Adeudos en apoyos a productores de maíz y trigo desde 2023, precios bajos que no cubren costos de producción, incremento en insumos como fertilizantes y diésel, así como falta de seguridad en carreteras.

Las manifestaciones podrían intensificarse e incluirían bloqueos

Se espera que los líderes agrícolas permanezcan durante 72 horas, de no obtener resultados favorables para el sector la manifestación podría intensificarse e incluir bloqueos.

Cabe mencionar que estas movilizaciones se está realizando a la par en la caseta de Costa Rica, Cuatro Caminos y San Miguel Zapotitlán.

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