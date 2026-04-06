Agricultores Tomaron Casetas y Liberaron el Cobro a Vehículos en Sinaloa
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Agricultores del estado de Sinaloa tomaron algunas casetas y liberaron el cobro a vehículos como parte del paro nacional indefinido en el estado.
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Como parte del paro nacional indefinido convocado por Productores Agrícolas y Transportistas, en Sinaloa agricultores tomaron la caseta el Pisal y liberaron el cobro a vehículos en la autopista Benito Juárez.
La protesta responde a una serie de presuntos acuerdos incumplidos entre los que destaca Adeudos en apoyos a productores de maíz y trigo desde 2023, precios bajos que no cubren costos de producción, incremento en insumos como fertilizantes y diésel, así como falta de seguridad en carreteras.
Las manifestaciones podrían intensificarse e incluirían bloqueos
Se espera que los líderes agrícolas permanezcan durante 72 horas, de no obtener resultados favorables para el sector la manifestación podría intensificarse e incluir bloqueos.
Cabe mencionar que estas movilizaciones se está realizando a la par en la caseta de Costa Rica, Cuatro Caminos y San Miguel Zapotitlán.
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JGMR