Bajan a Hombre de su Auto y lo Asesinan a Balazos en la Colonia Periodista de Culiacán, Sinaloa

Elementos de varias corporaciones de Seguridad, se movilizaron después de que hombres armados asesinan a un hombre frente a varios testigos en calle de la Colonia Periodista del municipio de Culiacán, Sinaloa.

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De acuerdo a reportes de las autoridades, los hechos se registraron cuando la víctima viajaba en un auto y transitaba por la esquina de la calle Laguna Salada y avenida Xicoténcatl, de la colonia Periodista.

En cierto momento, hombres armados se le emparejaron al vehículo donde iba la víctima, para después bajarlo y sin mediar palabra, frente a varias personas, comenzar a dispararle en repetidas ocasiones.

En ese momento, los agresores regresaron al vehículo en el que venían para darse a la fuga con rumbo desconocido, mientras que testigos del ataque, no dudaron en llamar a los números de emergencia.

Los primeros en llegar fueron policías municipales, quienes al confirmar pidieron el apoyo de los paramédicos, mientras también hacían su arribo elementos del Ejército Mexicano, quienes de inmediato implementaron un operativo en la zona.

Buscan a los agresores por la colonia Periodista, pero no tienen resultado positivo

Al llegar los rescatistas, brindaron atención médica al hombre de aproximadamente 35 años, quien desafortunadamente, ya no contaba con signos vitales, debido a las heridas producidas por el arma de fuego.

Más tarde, personal de la Fiscalía General del Estado comenzó con las indagatorias correspondientes, siendo el Servicio Médico Forense el encargado de trasladar el cuerpo. Es importante destacar, que con este hecho, suman ya tres homicidios en menos de una semana en la misma zona de la colonia Periodista.

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