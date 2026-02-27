Matan a Hombre Mientras Lavaba su Auto en el Fraccionamiento San Sebastián en Culiacán, Sinaloa

Una fuerte movilización por parte de elementos de varias corporaciones de seguridad se originó después de qué hombres armados asesinaran a una persona en el fraccionamiento San Sebastián en Culiacán, Sinaloa.

Los hechos ocurrieron después del mediodía cuando Óscar se encontraba lavando su auto afuera de su casa y en cierto momento varios hombres llegaron a donde él estaba, sacando uno de ellos un arma.

Sin mediar palabra uno de los agresores comenzó a dispararle en repetidas ocasiones hasta dejarlo gravemente herido sobre el suelo para después darse a la fuga con rumbo desconocido.

Eso provocó que vecinos y testigos de la zona al escuchar las detonaciones por arma de fuego llamaran a los números de emergencia para reportar los hechos pidiendo al mismo tiempo una unidad de atención médica.

Los primeros en llegar a la escena del ataque fueron policías municipales de Culiacán quienes al confirmar los hechos nuevamente pidieron el apoyo de los paramédicos para revisar la atención médica de la víctima al mismo tiempo qué elementos de la guardia nacional también hacían su arribo.

Asimismo acudieron al lugar elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional como de protección ciudadana quienes implementaron un operativo por la zona con la finalidad de dar con los agresores, pero no tuvieron resultado positivo.

Al llegar los paramédicos de inmediato brindaron atención médica a la víctima quien desafortunadamente y debido a las heridas producidas por el arma de fuego ya no contaba con signos vitales por lo que dieron aviso a personal de la Fiscalía general del estado de Sinaloa.

Ahí el personal de la Fiscalía comenzó con las indagatorias correspondientes para poder iniciar una carpeta de investigación y dar con los agresores de este ataque.

