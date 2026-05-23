Asesinan a Hombre Durante Ceremonia Religiosa en Iglesia de Culiacán, Sinaloa

Un hombre identificado como Bartolo, de 45 años de edad, fue asesinado a balazos la tarde de este sábado mientras se desarrollaba una ceremonia religiosa en la parroquia de la Divina Misericordia, ubicada en la colonia Colinas del Rey, en el sector Las Cañadas en Culiacán.

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Ataque ocurrió durante ceremonia

De acuerdo con información de autoridades, el reporte se recibió alrededor de las 14:00 horas, luego de que al número de emergencias 911 se alertara sobre una persona lesionada por disparos de arma de fuego en las afueras de la iglesia, localizado en el cruce de las calles Cerro de las Cumbres y Cerro de los Frailes.

Al sitio acudieron elementos de distintas corporaciones, entre ellas Policía Municipal, Policía Estatal Preventiva, personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como efectivos del Ejército Mexicano, quienes confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

El cuerpo quedó tendido junto a la parte trasera de una camioneta color gris, en el área del estacionamiento de la iglesia. En el lugar se encontraban familiares, por lo que se presume que el hombre participaba en la ceremonia momentos antes del ataque.

Aseguran casquillos en la escena

Durante las diligencias, autoridades localizaron varios casquillos de arma de grueso calibre, los cuales fueron asegurados como parte de la investigación.

Personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se llevarán a cabo los estudios de ley. La víctima tenía domicilio en el campo pesquero El Castillo, en el municipio de Navolato.

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