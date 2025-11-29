Balacera a Costado de Primaria Deja Dos Lesionados en Culiacán, Sinaloa

Una balacera registrada la tarde de este 29 de noviembre en los límites de las colonias Sinaloa y Rafael Buelna dejó como saldo dos personas con lesiones leves y tres vehículos involucrados en un choque, sin heridos de gravedad ni fallecidos.

De acuerdo con los primeros informes, los hechos ocurrieron alrededor de las 2:25 de la tarde en la esquina de avenida Patria y calle Pirul, a un costado de una escuela primaria. Un grupo armado se enfrentó a disparos sobre la avenida Patria y Ciudades Hermanas, y la persecución continuó hasta la calle Pirul, donde una de las unidades chocó contra otros dos vehículos conducidos por civiles.

Detienen a dos sujetos tras balacera hoy, 29 de noviembre en Culiacán

En el lugar fueron aseguradas dos personas, un hombre y una mujer, quienes quedaron a disposición de las autoridades para su revisión, aunque hasta el momento no se ha confirmado si están detenidos. También fueron atendidas dos personas por paramédicos de Cruz Roja, pero ninguna requirió traslado hospitalario.

Elementos del Ejército Mexicano resguardaron la zona mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

