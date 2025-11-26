Detienen a Cinco Personas en Domicilio Usado Cómo Casa de Seguridad

La Secretaría de Seguridad Pública informa que este 26 de noviembre de 2025, se realizó un operativo de seguridad en el fraccionamiento Valle Alto, donde al menos se registraron cinco detenidos, armas, un vehículo y un domicilio que era utilizado como casa de seguridad.

Las autoridades de los tres órdenes de gobierno se encuentran resguardando el área y en búsqueda de algunos presuntos delincuentes que huyeron del lugar. Se pide precaución al circular en la zona, así como atender las indicaciones de las autoridades.

¿Qué decomisaron tras el fuerte operativo en Culiacán?

Durante una operación para recuperar vehículos robados, elementos de la GN y la FGE se desplegaron en el sector de Stanza Toscana para verificar la información del GPS de una unidad que había sido robada recientemente, donde obtuvieron el siguiente resultado:

5 detenidos

Vehículos:

1 Mazda CX-50, con reporte de robo del 24 de noviembre de 2025

1 Volkswagen Golf, con reporte de robo del 10 de noviembre de 2025

Armamento:

1 ametralladora calibre 7.62 × 51 mm

1 ametralladora calibre 5.56 × 45 mm

4 fusiles tipo M4, calibre 5.56 × 45 mm

2 fusiles tipo AK-47, calibre 7.62 × 39 mm

1 pistola Beretta, calibre 9 mm

Cargadores, cartuchos y equipo táctico



