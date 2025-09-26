Inundaciones en Culiacán: Corriente de Agua Derrumba Puente Peatonal Escolar

A través de la plataforma de TikTok una usuaria en Culiacán, Sinaloa grabó el momento exacto del derrumbe de un puente peatonal escolar. En el video puede observarse una gran corriente de agua en zona originada tras las fuertes lluvias provocadas por la interacción del monzón mexicano con un canal de baja presión.

La usuaria LauuraMoraiiraMeza narró que momentos antes de grabar evitó que un joven cruzara por el puente peatonal escolar, también compartió que usualmente ella solía usarlo para realizar transmisiones.

Expresó que pese a las afectaciones originadas por las inundaciones se siente agradecida por las lluvias ya que la presa esta captando agua tras un fuerte periodo de sequía desde hace aproximadamente dos años.

El video ha generado miles de vistas un tan solo un par de horas donde algunos internautas comparten su preocupación ante la fuerte corriente de agua en la zona.

Lluvias en Culiacán acumularon 52 milímetros

Ante las lluvias registradas esta tarde, que alcanzaron un acumulado de 52 milímetros de acuerdo con Conagua, autoridades de los tres niveles de gobierno activaron en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal el Consejo de Seguridad y Auxilio del Plan Operativo de Lluvias, con el objetivo de evaluar riesgos, atender reportes y brindar apoyo a la población.

