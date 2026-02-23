Dan de Alta a Diputado Sergio Torres a 3 Semanas de Ataque Armado en Culiacán.

El diputado sinaloense Sergio Torres Félix, de Movimiento Ciudadano, fue dado de alta médica este lunes 23 de febrero, a más de tres semanas de resultar gravemente herido en un ataque armado en el centro de Culiacán.

Durante la agresión, el pasado 28 de enero, iba con su compañera de la misma fuerza política, Ely Montoya, quien igual resultó lesionada y salió del nosocomio el 3 de febrero.

Torres Félix recibió un impacto de bala en la cabeza y lesiones en una de sus manos, por lo que fue trasladado de emergencia a un hospital, donde permaneció en terapia intensiva y posteriormente en terapia intermedia.

En el transcurso de su internamiento fue sometido a diversas cirugías, entre ellas procedimientos craneales y de reconstrucción en la mano afectada. Su evolución fue reportada como favorable en los últimos días, lo que permitió su alta médica.

Hasta el momento se desconoce en qué condiciones específicas fue dado de alta y cuál es el estado actual detallado de su salud.

Video: Diputada Elizabeth Montoya Habla con N+ sobre el Atentado que Sufrió Junto al Diputado Sergio Torres.

¿Cómo fue el ataque?

Los diputados Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda fueron atacados a balazos luego de salir del Congreso del Estado. Los hechos ocurrieron alrededor del mediodía sobre el Paseo Niños Héroes, conocido como el Malecón Viejo, a la altura de la avenida Domingo Rubí, en la colonia Centro de Culiacán.

La diputada Montoya fue sometida a estudios y a una cirugía reconstructiva, ya que el impacto de bala le dañó el ojo y parte del rostro.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que fue una célula de "Los Chapitos" la que perpetró el ataque en contra de los legisladores.

Claudia Zulema Sánchez Kondo, Fiscal General de Sinaloa, dijo el pasado 17 de febrero que se tienen identificadas aproximadamente seis personas como posibles implicadas. No se han reportado detenciones de los presuntos responsables ni el móvil preciso.

