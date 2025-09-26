Inundaciones en Culiacán; Estas son las Afectaciones tras Fuerte Lluvia Hoy, 26 de Septiembre

Intensas lluvias se registrarón en Culiacán, Sinaloa la tarde de este 26 de septiembre.

Cerca de las 12:00 horas, se presentaron intensas lluvias en diversos sectores de Culiacán, Sinaloa, generando inundaciones y desbordamientos de crecientes en el estado.

Hasta el momento se ha reportado de al menos dos vehículos que fueron arrastrados por arroyos, sin especificar el número de personas dentro de las unidades o si existen personas lesionadas.

Protección Civil Municipal de Culiacán alertó a los ciudadanos y emitió una alerta preventiva ante las lluvias fuertes, para proteger a la sociedad y evitar riesgos e incidentes en zonas vulnerables.

