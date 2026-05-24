Destruyen Más de 100 Explosivos y Equipo Táctico tras Operativos en Badiraguato, Sinaloa
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Elementos del Ejército aseguraron y destruyeron más de 100 artefactos explosivos durante operativos en comunidades serranas de Badiraguato
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Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) aseguraron y destruyeron más de 100 artefactos explosivos improvisados, además de equipo táctico y semillas con características de marihuana y amapola, durante distintos operativos realizados en comunidades serranas de este municipio.
De acuerdo con información oficial, en un primer despliegue terrestre de reconocimiento y seguridad, personal militar logró ubicar 75 artefactos explosivos improvisados, así como ocho chalecos tácticos abandonados en diversas zonas.
Posteriormente, en atención a una denuncia anónima sobre la presencia de civiles armados, elementos castrenses realizaron nuevos recorridos de vigilancia en distintos poblados, donde localizaron más objetos constitutivos de delito.
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¿Qué fue asegurado?
Entre lo asegurado se encuentran:
- 29 explosivos de uso industrial o minero con un peso aproximado de 5 kilos con 800 gramos
- 25 artefactos explosivos improvisados
- 8 detonadores
- medio kilo de semilla con características similares a la marihuana
- 2 kilos de semilla con características de amapola
- 6 uniformes tácticos.
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Explosivos fueron destruidos por personal especializado
Las autoridades informaron que los artefactos explosivos fueron desactivados y destruidos por personal especializado en manejo de explosivos, mientras que los chalecos y uniformes tácticos fueron incinerados conforme a los protocolos de seguridad establecidos.
Todo lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, que se encargará de continuar con las investigaciones correspondientes.
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APG