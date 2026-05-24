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Destruyen Más de 100 Explosivos y Equipo Táctico tras Operativos en Badiraguato, Sinaloa

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Elementos del Ejército aseguraron y destruyeron más de 100 artefactos explosivos durante operativos en comunidades serranas de Badiraguato

Destruyen Más de 100 Explosivos tras Operativos en Badiraguato, Sinaloa

Destruyen Más de 100 Explosivos tras Operativos en Badiraguato, Sinaloa | Foto:

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Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) aseguraron y destruyeron más de 100 artefactos explosivos improvisados, además de equipo táctico y semillas con características de marihuana y amapola, durante distintos operativos realizados en comunidades serranas de este municipio.

De acuerdo con información oficial, en un primer despliegue terrestre de reconocimiento y seguridad, personal militar logró ubicar 75 artefactos explosivos improvisados, así como ocho chalecos tácticos abandonados en diversas zonas.

Posteriormente, en atención a una denuncia anónima sobre la presencia de civiles armados, elementos castrenses realizaron nuevos recorridos de vigilancia en distintos poblados, donde localizaron más objetos constitutivos de delito.

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¿Qué fue asegurado?

Entre lo asegurado se encuentran:

  • 29 explosivos de uso industrial o minero con un peso aproximado de 5 kilos con 800 gramos
  • 25 artefactos explosivos improvisados
  • 8 detonadores
  • medio kilo de semilla con características similares a la marihuana
  • 2 kilos de semilla con características de amapola
  • 6 uniformes tácticos.

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Explosivos fueron destruidos por personal especializado

Las autoridades informaron que los artefactos explosivos fueron desactivados y destruidos por personal especializado en manejo de explosivos, mientras que los chalecos y uniformes tácticos fueron incinerados conforme a los protocolos de seguridad establecidos.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, que se encargará de continuar con las investigaciones correspondientes.

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