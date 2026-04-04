Localizan Sin Vida a Hombre que Desapareció al Cruzar el Río Humaya en Culiacán, Sinaloa

El cuerpo sin vida de Ramón, de 60 años de edad, fue localizado la mañana de este domingo 5 de abril de 2026, luego de haber sido reportado como desaparecido desde la tarde del sábado.

El hallazgo se registró alrededor de las 11:40 de la mañana, tras intensas labores de búsqueda en el canal Humaya, donde el hombre fue visto por última vez cuando intentaba cruzar nadando.Fue hasta la mañana de este domingo cuando los rescatistas reanudaron las acciones, logrando ubicar el cuerpo sumergido en la obra hidráulica, a aproximadamente 100 metros del punto donde desapareció.

Así desapareció el hombre al intentar cruzar el Río Humaya

Un hombre de 60 años de edad, identificado como Ramón, desapareció en las aguas del Río Humaya la tarde del pasado sábado 4 de abril de 2026, luego de que intentara cruzarlo nadando.

De acuerdo con la información, el hecho se registró a aproximadamente 4 kilómetros al sur de la cortina de la presa El Varejonal, en la sindicatura de Jesús María, municipio de Culiacán.

Según la información proporcionada por las autoridades, el accidente ocurrió cerca de la 1 de la tarde del día anterior, cuando Ramón se lanzó al agua apoyado con un bidón de plástico que se amarró a la cintura; sin embargo, al no saber nadar, se cansó y terminó por sumergirse sin volver a salir a la superficie.

Desde ese momento, elementos de Protección Civil del Estado, Protección Civil de Badiraguato y el Cuerpo de Bomberos de Culiacán iniciaron un operativo de búsqueda que se prolongó durante varias horas. No obstante, debido a la falta de luz, las labores fueron suspendidas al caer la noche.Al sitio acudieron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Secretaría de Marina, así como Bomberos de Culiacán, Protección Civil del Estado de Sinaloa, Protección Civil de Badiraguato y distintas corporaciones policíacas.

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Rescatistas recorrieron la zona sin encontrar resultados positivos

Los rescatistas realizaron labores de búsqueda durante varias horas, recorriendo cerca de 300 metros desde el punto donde fue visto por última vez, sin lograr resultados positivos. Se dijo que hasta este domingo serían reanudados los trabajos para tratar de localizar el cuerpo del hombre.

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