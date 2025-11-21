Detienen a 10 Hombres Armados tras Despliegue de Seguridad en Culiacán, Sinaloa
N+
Después de un amplio despliegue de seguridad se logró la detención de 10 hombres armado y el aseguramiento de un vehículo y armas largas en el sector Portalegre, al norte de Culiacán, Sinaloa.
COMPARTE:
Un amplio despliegue de seguridad se llevó a cabo la madrugada de este 21 de noviembre en el sector Portalegre, al norte de Culiacán. La movilización inició alrededor de las cinco de la mañana, cuando unidades estatales y federales se concentraron en la zona del bulevar Conquistadores y la avenida Norma Corona Sapién.
De acuerdo con los primeros informes, el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Estatal, junto con Guardia Nacional y personal del Ejército y la Marina, atendieron un reporte ciudadano que alertaba sobre la presencia de hombres armados afuera de un domicilio. Al llegar, los equipos de seguridad lograron detener a diez personas y aseguraron un vehículo, varias armas largas y cortas, así como cartuchos, cargadores y equipo táctico.
Atendieron reporte de detonaciones de arma sin detenidos
La presencia de las corporaciones se extendió por distintas calles del sector La Conquista, donde los vecinos también habían reportado detonaciones. Las unidades se desplegaron desde la glorieta de Norma Corona hasta el parque Misión, mientras se realizaban las revisiones en el área.
Todo lo asegurado y los detenidos fueron turnados ante la autoridad federal para continuar con las investigaciones. Las autoridades reiteran el llamado a la población para realizar reportes oportunos al 911 o al 089.
N+
Historias recomendadas:
-
Detienen en Sinaloa al ‘L-12’, Objetivo Prioritario, y a Otros 14 Generadores de Violencia
-
Decomisos en Sinaloa: Asegura Armas en Culiacán y Droga en Badiraguato
-
Vandalizan e Incendian Local Comercial en Culiacán; No Hubo Lesionados
JGMR