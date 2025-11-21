Detienen a 10 Hombres Armados tras Despliegue de Seguridad en Culiacán, Sinaloa

Un amplio despliegue de seguridad se llevó a cabo la madrugada de este 21 de noviembre en el sector Portalegre, al norte de Culiacán. La movilización inició alrededor de las cinco de la mañana, cuando unidades estatales y federales se concentraron en la zona del bulevar Conquistadores y la avenida Norma Corona Sapién.

De acuerdo con los primeros informes, el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Estatal, junto con Guardia Nacional y personal del Ejército y la Marina, atendieron un reporte ciudadano que alertaba sobre la presencia de hombres armados afuera de un domicilio. Al llegar, los equipos de seguridad lograron detener a diez personas y aseguraron un vehículo, varias armas largas y cortas, así como cartuchos, cargadores y equipo táctico.

Atendieron reporte de detonaciones de arma sin detenidos

La presencia de las corporaciones se extendió por distintas calles del sector La Conquista, donde los vecinos también habían reportado detonaciones. Las unidades se desplegaron desde la glorieta de Norma Corona hasta el parque Misión, mientras se realizaban las revisiones en el área.

Todo lo asegurado y los detenidos fueron turnados ante la autoridad federal para continuar con las investigaciones. Las autoridades reiteran el llamado a la población para realizar reportes oportunos al 911 o al 089.

N+

JGMR