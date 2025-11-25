Detienen a Tres Durante Operativo en Aguaruto, Sinaloa; Decomisan Armas y un Vehículo

Tres civiles armados resultaron detenidos tras un operativo derivado de un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Marina Armada de México la tarde de este martes 25 de noviembre de 2025 en la sindicatura de Aguaruto, municipio de Culiacán, Sinaloa. El hecho derivó en una fuerte movilización de las fuerzas federales en la zona poniente de la ciudad, donde los habitantes reportaron detonaciones y patrullajes.

Durante el operativo, los presuntos agresores intentaron escapar, lo que desató una persecución por calles del sector. En plena huida, los sospechosos perdieron el control del vehículo y chocaron contra una unidad particular, resultando herido un ciudadano que circulaba por la zona.

#SSPSinaloa informa que, este 25 de noviembre de 2025, operativo de la Marina en la sindicatura de Aguaruto dejó como saldo tres detenidos y el aseguramiento de armas y un vehículo. En este momento, se cuenta con el apoyo del Grupo Interinstitucional resguardando el área para la… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) November 25, 2025

Aseguran vehículo, armas y tres presuntos agresores

La Secretaría de Marina informó preliminarmente que:

Tres civiles fueron detenidos.

Se aseguró un vehículo.

Se decomisó armamento, cuyo detalles aún no se han dado a conocer.

Los detenidos fueron puestos bajo custodia para su traslado ante la Fiscalía General de la República delegación Sinaloa, donde se iniciará el proceso correspondiente. La SSP llamó a la población a circular con precaución por el sector, debido a la presencia de fuerzas de seguridad y los cierres momentáneos en varias vialidades derivadas del operativo.

Te podría interesar: Roban e Incendian Escuela Primaria en Culiacán; Este Fue el Daño Causado

La zona del operativo continúa bajo vigilancia de elementos de seguridad para proteger a la población y asegurar la escena. Asimismo, exhortó a atender las indicaciones oficiales y mantenerse informados por los canales institucionales mientras se concluyen las labores en Aguaruto.

Historias recomendadas: