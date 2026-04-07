Diputada Elizabeth Montoya Regresa al Congreso del Estado Tras Ataque Armado en Sinaloa

Luego de permanecer fuera de sus funciones por más de dos meses tras resultar herida en un ataque armado, la diputada Elizabeth Montoya Ojeda se reincorporó este martes 7 de abril de 2026 a sus actividades legislativas en el Congreso del Estado, durante una sesión ordinaria. Su regreso ocurre después del atentado registrado el pasado 28 de enero en un crucero de Culiacán, donde fue agredida a balazos junto al coordinador de su bancada, Sergio Torres Félix.

La diputada Elizabeth Montoya volvió al Congreso para retomar sus labores.

La legisladora había permanecido en recuperación desde el ataque ocurrido en el centro de Culiacán, hecho que la mantuvo alejada de las sesiones ordinarias del Congreso. Tras este periodo, retomó formalmente sus labores parlamentarias con la intención de reincorporarse a la agenda legislativa y continuar con el trabajo que desempeñaba antes de la agresión.

En sus primeras declaraciones tras volver al recinto legislativo, Montoya Ojeda señaló que logró salir adelante gracias al respaldo de la ciudadanía, así como al apoyo recibido de compañeros legisladores y de distintos sectores de la sociedad. La diputada afirmó que regresa con ánimo de continuar sus actividades en favor de la población.

¿Qué se sabe del estado de salud de Sergio Torres Félix?

En relación con el estado de salud de Sergio Torres Félix, la diputada informó que continúa en proceso de recuperación. Indicó que, de acuerdo con la información médica disponible, existen buenas expectativas, aunque reconoció que el proceso avanza de manera más lenta. Añadió que actualmente permanece en su domicilio, acompañado de su familia y bajo seguimiento terapéutico.

Montoya Ojeda manifestó su confianza en que el legislador pueda reincorporarse próximamente a sus actividades, al señalar que se mantiene en comunicación con la familia y que la evolución reportada ha sido favorable.

Con esta reincorporación, la diputada retoma formalmente su presencia en el Congreso tras el ataque armado sufrido en enero, mientras su compañero de bancada continúa con su recuperación médica.

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