Ejército Desmantela 13 Áreas de Concentración en Culiacán y Cosalá, en Sinaloa

En el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que elementos del Ejército Mexicano localizaron y desmantelaron 13 áreas de concentración de material químico para la producción de metanfetamina en los municipios de Culiacán y Cosalá, del estado de Sinaloa.

De acuerdo con el reporte del Gabinete de Seguridad, la acción militar se llevó a cabo el pasado lunes 22 de septiembre de 2025 y derivó en el aseguramiento de 17 mil 480 litros de sustancias químicas utilizadas en la elaboración de drogas sintéticas.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) estimó que el decomiso representa una afectación económica de 354 millones de pesos para los grupos delictivos que operan en la región.

El Gobierno de México destacó que estas acciones forman parte de una estrategia integral que contempla cuatro ejes: atención a las causas sociales, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y coordinación con las entidades federativas.

Equipo asegurado en los laboratorios clandestinos de Sinaloa

Durante el operativo, los elementos de seguridad también incautaron:

Dos reactores de síntesis orgánica , utilizados para la producción a gran escala.

, utilizados para la producción a gran escala. Dos condensadores, que formaban parte del sistema de elaboración de metanfetaminas.

El material incautado fue inhabilitado conforme a los protocolos de seguridad, con el objetivo de evitar su reutilización en actividades ilícitas.

