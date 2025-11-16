Elementos de Seguridad Liberan a 20 Personas Privadas de la Libertad en Culiacán

Elementos de varias corporaciones de Seguridad en Culiacán y el Grupo Interinstitucional logró la liberación de 20 personas que se encontraban privadas de la libertad en el Campo El Diez, al sur de Culiacán.

Ahí los elementos de seguridad, también lograron un importante decomiso de armas, equipo táctico, droga, vehículos, además de armas y cartuchos que fueron al final puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

Es importante mencionar que en este operativo participaron elementos del Ejército Mexicano, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública.

Al llegar los elementos en apoyo, ingresaron al lugar y pudieron confirmar que al interior del inmueble, había personas privadas de la libertad, además de que pudieron encontrar vehículos, equipo táctico, armas de fuego y cartuchos.

Encuentran cartuchos de varios calibres, así como equipo táctico

Después de varios minutos, los elementos de Seguridad presentes, confirmaron el hallazo de 1 arma larga tipo AR-15, 1 rifle de postas, 8 cargadores calibre 5.56 x45 mm, 90 cartuchos calibre 5.56 x 45 mm, 1 inhibidor de señales de 12 antenas, 2 chalecos tácticos con 2 placas balísticas cada uno, 18 teléfonos celulares, 21 cigarros de presunta marihuana, Dosis de hierba verde con características de la marihuana, 23 dólares americanos, 1 vehículo Hyundai Tucson, con reporte de robo y 12 ponchallantas.

Lo anterior fue decomisado y puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado para que lleve a cabo las investigaciones pertinentes, y dar con los responsables de este tipo de acciones.

Asimismo, se informó que las personas rescatadas también fueron revisadas para constatar su estado de salud y presentadas ante las autoridades para los trámites correspondientes, con la finalidad de dar con los autores del hecho.

