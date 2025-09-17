Encuentran a Reo Sin Vida en Celda del Centro Penitenciario Goros II en Ahome, Sinaloa

La Secretaría de Seguridad Pública informó que fue localizado el cuerpo sin vida de una persona privada de su libertad en el interior de su celda en el Centro Penitenciario Goros II, en Ahome, Sinaloa, la tarde de este miércoles 17 de septiembre de 2025 .

La dirección del penal notificó a la Fiscalía General del Estado, la cual se encargará de las investigaciones para determinar con precisión la causa del fallecimiento. Asimismo, las autoridades indicaron que se mantendrá contacto con los familiares y se les brindarán todas las facilidades necesarias para los trámites administrativos y legales correspondientes.

TARJETA INFORMATIVA



La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informa que, este miércoles 17 de septiembre de 2025, se localizó el cuerpo sin vida de una persona privada de su libertad en el interior de su celda en el Centro Penitenciario Goros II, en el municipio de Ahome,… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) September 18, 2025

Mueren Tres Internos Dentro de Penal Goros II Durante Julio de 2025

En hechos pasados, el 17 de julio de 2025 se reportó la muerte de tres internos al interior del penal Goros II ubicado en Los Mochis, Sinaloa. Según el reporte de las autoridades las muertes se originaron a causa de una riña al interior del lugar.

Uno de los fallecidos fue Adrián "N" quien había sido detenido el pasado 5 de diciembre de 2024 en la zona de El Carrizo, sobre la carretera Los Mochis-Navojoa, en posesión de aproximadamente 1.5 toneladas de pastillas de fentanilo.

Historias recomendadas: