Encuentran Cráneo Humanos y Restos Óseos en el Oriente de Culiacán, Sinaloa

Integrantes del colectivo Sabuesos Guerreras A.C., encontraron la mañana de este viernes un cráneo humano y diversos restos óseos ubicados en una zona de un monte al sector oriente de Culiacán, Sinaloa.

Nota Relacionada: Roban a Mujeres Más de 100 Mil Pesos Dentro del Banco en Celaya Guanajuato

Los hechos ocurrieron durante las primeras horas del día, cuando se reportó que en la zona del monte, se habían localizado un cráneo humano y restos óseos, hecho que provocó también la movilización de autoridades de Culiacán.

Es importante mencionar, que esta búsqueda se realizó por parte de integrantes del colectivo Sabuesos Guerreras A.C., en coordinación con personal de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Sinaloa.

De acuerdo a los primeros reportes, los hechos se registraron alrededor de las 11 de la mañana en las inmediaciones del cerro conocido como las 'Siete Gotas', donde los integrantes de este colectivo comenzaron con una búsqueda dando el hallazgo de un cráneo y restos óseos.

Tras este hallazgo, de inmediato también lo reportaron a las autoridades correspondientes, acudiendo primero elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes implementaron un operativo para resguardar la zona.

Llega la Fiscalía para comenzar con las indagatorias correspondientes

De igual manera, minutos más tarde también llegó personal de la Fiscalía General del Estado, quien comenzó con las indagatorias correspondientes para levantar el cráneo humano y los restos óseos.

Para destacar, las autoridades también informaron que los restos fueron encontrados a un costado de un cerco de alambre de púas, dentro de un predio delimitado con alambre y mecate.

Historias recomendadas:

NLD