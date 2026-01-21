Evacúan Guardería STASE en Culiacán por Fuga de Gas

Un total de 50 personas, entre ellas siete menores de edad, fueron evacuadas de manera preventiva de la guardería STASE, ubicada sobre la avenida Lázaro Cárdenas, en la ciudad de Culiacán, luego de registrarse una fuga de gas que obligó a suspender actividades y activar los protocolos de seguridad de Protección Civil.

El incidente generó alarma entre padres de familia y personal del centro de atención infantil, quienes atendieron de inmediato las indicaciones de las autoridades para desalojar el inmueble y evitar riesgos mayores. Tras el reporte, cuerpos de emergencia acudieron al lugar para inspeccionar las instalaciones y controlar la situación.

De acuerdo con la información proporcionada por la jefa del departamento del Centro de Atención Infantil de Protección Civil en el estado de Sinaloa, Aleyda Noriz Félix, la fuga se originó por una falla en un tanque estacionario que no fue retirado de manera adecuada, pese a que ya no se utilizaba para el suministro de gas en la cocina del plantel.

La funcionaria explicó que el tanque presentaba un problema en la válvula, debido a que el retiro del equipo no se realizó de forma completa, lo que derivó en la liberación del gas y la activación de los protocolos de emergencia.

Hace año y medio se tuvo el mismo problema

Las autoridades estatales confirmaron que esta no es la primera vez que ocurre una situación similar en la guardería STASE. Hace aproximadamente un año y medio, el inmueble ya había sido evacuado por un incidente relacionado con una fuga de gas, lo que evidencia una reincidencia en fallas de seguridad dentro de un espacio destinado al cuidado de menores.

Luego de la intervención de los cuerpos de emergencia, la fuga fue controlada y se descartó cualquier riesgo inmediato para los menores y trabajadores. Asimismo, se informó que no se reportaron personas intoxicadas ni lesionadas como resultado del incidente.

Protección Civil indicó que, tras la revisión correspondiente, se espera que las actividades en la guardería puedan reanudarse con normalidad este jueves, siempre y cuando se cumplan las condiciones de seguridad necesarias.

Autoridades estatales señalaron que se reforzarán las inspecciones en este tipo de instalaciones y no se descarta la aplicación de sanciones administrativas, al tratarse de espacios donde cualquier omisión en materia de seguridad puede derivar en consecuencias graves.

