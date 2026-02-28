Operativo en San Ignacio, Sinaloa, Deja 14 Detenidos y Arsenal Asegurado
Un operativo aeromóvil y terrestre en comunidades de San Ignacio, Sinaloa, dejó 14 civiles detenidos, dos lesionados y el aseguramiento de un importante arsenal
Un operativo del Grupo Interinstitucional realizado en las comunidades de Acatitán y Agua Caliente, en el municipio de San Ignacio, Sinaloa, derivó en la detención de 14 civiles, dos de ellos lesionados, así como el decomiso de armamento y equipo táctico.
De acuerdo con el reporte, elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina y corporaciones estatales realizaban labores de seguridad e inteligencia cuando ubicaron vehículos con civiles armados. Al darles seguimiento con apoyo aéreo y terrestre, los presuntos delincuentes agredieron a las autoridades, acción que fue repelida.
Tras controlar la situación, las fuerzas de seguridad lograron la detención de los involucrados y el aseguramiento del material.
Fuerte aseguramiento tras el enfrentamiento
Como resultado del operativo se decomisaron:
- 19 armas largas, entre ellas dos ametralladoras y un fusil Barrett calibre .50
- 93 artefactos explosivos improvisados
- dos granadas de mano
También fueron asegurados dos vehículos, uno de ellos con blindaje, dos unidades todoterreno tipo Razer y una cuatrimoto, además de cargadores y cartuchos que quedaron pendientes de contabilizar.
Los detenidos y todo lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, autoridad que continuará con las investigaciones correspondientes.
