Evacuan Más de 20 Adultos y Niños de Guardería por Inundaciones en Culiacán

Una situación de riesgo se presentó este viernes en la guardería Neurobaby, ubicada en el sector Las Quintas de Culiacán, cuando las intensas lluvias comenzaron a inundar las instalaciones. Personal de Protección Civil municipal acudió de inmediato al lugar y evacuó a 21 personas, entre adultos y niños, sin que se reportaran lesionados, evitando un posible accidente mayor.

Las precipitaciones, provocadas por la interacción del monzón mexicano con un canal de baja presión, también dejaron múltiples afectaciones en la ciudad. Varias vialidades se convirtieron en ríos, lo que provocó vehículos varados y bloqueos en colonias como Cañadas, Miguel Hidalgo, Santa Fe y Díaz Ordaz. Las avenidas Zapata e Independencia, así como el cruce de bulevar Xicoténcatl con Doctor Mora, registraron cierres temporales por acumulación de agua.

¿Qué otros hechos ocurrieron derivados de las lluvias en Culiacán?

El director de Protección Civil, Aurelio Roy Navarrete Cuevas, informó que se atendieron al menos 14 vehículos varados y destacó que la tormenta seguirá afectando las regiones centro y norte del estado durante el fin de semana.

En paralelo, la lluvia provocó el desplome de una barda en el cuartel de la Novena Zona Militar, en la colonia Miguel Hidalgo, y encharcamientos severos en vialidades principales, complicando la movilidad en distintos sectores de la capital sinaloense.

La tragedia más grave del día ocurrió en el sector Cañadas, donde un niño de 9 años, identificado como Matías, fue arrastrado por la corriente mientras jugaba bajo la lluvia. Sus padres lo trasladaron de inmediato a la clínica del IMSS en Infonavit Cañadas, pero los médicos confirmaron que no contaba con signos vitales. Hasta el momento, este es el único deceso derivado de la tormenta.

Autoridades pidieron a ciudadanos extremar precauciones por las lluvias

Las autoridades municipales y estatales hicieron un llamado a la población para extremar precauciones, no transitar por zonas inundadas y evitar que los menores jueguen en corrientes de agua que puedan poner en riesgo su vida.

La atención rápida en la guardería Neurobaby, junto con la respuesta ante vehículos varados y daños estructurales en la ciudad, reflejó la magnitud de la tormenta y la importancia de contar con protocolos de emergencia para proteger a la población más vulnerable.

