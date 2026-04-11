Incendio de Yate Moviliza a Cuerpos de Emergencia en Bahía de Topolobampo, Sinaloa

Un yate fue consumido por un incendio la tarde de este sábado en la bahía de Topolobampo, en el municipio de Ahome, Sinaloa, sin que se reportaran personas lesionadas.

El siniestro ocurrió frente al cerro de San Carlos, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades navales en la zona.

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Evacuación y sofocación de las llamas

De acuerdo con los primeros reportes, prestadores de servicios turísticos que se encontraban en el área auxiliaron a las personas a bordo del yate, trasladándolas de manera segura hacia el muelle.

Posteriormente, personal de la Octava Zona Naval de la Secretaría de Marina, en coordinación con embarcaciones remolcadoras de Pemex, realizaron maniobras para sofocar el fuego.

Las labores incluyeron el uso de chorros de agua hasta lograr controlar completamente el incendio en la embarcación.

Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el siniestro, por lo que autoridades mantienen las investigaciones correspondientes.

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