Lista de Calles Cerradas por Inundaciones en Culiacán, Sinaloa

Las fuertes lluvias que se registraron en distintos puntos de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, causaron una gran acumulación de agua por lo que se cerraron diversas calles.

De acuerdo a la SSPyTM, la circulación se cerró temporalmente en las calles:

Zapata e Independencia (hasta Home Depot) – ambos sentidos.

Av. Fray Marco de Niza y Zapata – sentido sur.

Blvd. Xicoténcatl y Blvd. Doctor Mora.

Av. Independencia al sur

Los pasos deprimidos que se mantienen sin encharcamientos y con circulación fluida son:

Pedro Infante.

Federalismo

Ley Valle

Salina norte de la José Limón

Lola Beltrán

Y Arjona

Policías de Vialidad permanecen en la zona para orientar a conductores. Se exhorta a extremar precauciones y evitar riesgos.

Menor de 9 años muere al ser arrastrado por una corriente

Matías de 9 años de edad ha sido víctima fatal de las recientes lluvias de este viernes 26 de septiembre en Culiacán, Sinaloa.

El menor jugaba afuera de su casa en el sector Cañadas cuando cayó y fue arrastrado por la corriente hasta quedar atorado en una camioneta en la calle Sierra Madre Oriental.

A pesar de que el menor fue trasladado por sus padres a la clínica del IMSS en Infonavit Cañadas los médicos solo confirmaron su deceso.

