Hallan Cuerpo en Avanzado Estado de Descomposición Dentro de Predio Baldío en Culiacán

Un hombre fue localizado sin vida y en avanzado estado de descomposición en el interior de un terreno baldío ubicado en la colonia 6 de Enero, al norte de Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con autoridades, el reporte se recibió alrededor de las 11:00 horas de este sábado, cuando se alertó al número de emergencias sobre la presencia de una persona sin vida dentro de un predio con barda blanca.

El lugar se ubica en la esquina de la avenida Rey Baltazar y la calle Josefina Ocaranza, a un costado del arroyo El Piojo, en el sector antes mencionado.

Fiscalía realiza diligencias

Al sitio acudió personal de la Fiscalía General del Estado para llevar a cabo las diligencias correspondientes y dar fe del deceso.

Una vez concluidos los trabajos periciales, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicarán los estudios de ley para determinar las causas de muerte y lograr su identificación.

