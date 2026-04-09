Localizan a Menor Arrastrado por Corriente en Mazatlán, Sinaloa

Autoridades confirmaron la localización de un menor de 15 años que había sido reportado como desaparecido en el mar desde el pasado 5 de abril en playas de la Isla de la Piedra, al sur de Mazatlán, Sinaloa.

El adolescente, identificado como Jesús “N”, fue visto por última vez luego de ingresar al mar, donde presuntamente fue arrastrado por una corriente de resaca, lo que activó un operativo de emergencia.

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Operativo de búsqueda

Desde el reporte, diversas corporaciones implementaron un despliegue coordinado que incluyó recorridos por aire, mar y tierra, con apoyo de motos acuáticas, cuatrimotos y vigilancia aérea.

Las labores se mantuvieron durante varios días, extendiendo la búsqueda hacia playas cercanas, incluyendo zonas del municipio de Rosario, ante el desplazamiento por corrientes.

Localización del menor

Finalmente, autoridades confirmaron que el menor fue localizado en las inmediaciones de la Isla de la Piedra, concluyendo así el operativo que permanecía activo desde el fin de semana.

El caso generó alerta entre la población y autoridades reiteraron la importancia de atender recomendaciones de seguridad en playas, especialmente ante corrientes peligrosas.

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