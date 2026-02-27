Localizan Sin Vida a Mujer Integrante de Colectivo de Búsqueda en Mazatlán, Sinaloa

Una mujer fue localizada sin vida la mañana de este viernes al interior de un domicilio del Infonavit Jabalíes, en Mazatlán, hecho que provocó la movilización de corporaciones de seguridad y personal de la Fiscalía General del Estado.

La víctima fue identificada como Rubí Patricia “N”, cuyo cuerpo fue encontrado dentro de una vivienda color blanco con azul ubicada sobre la avenida Santa Rosa, en el sector antes mencionado. Familiares acudieron al sitio tras el operativo y confirmaron su identidad ante las autoridades.

De acuerdo con los primeros informes periciales, la mujer presentaba heridas en el cuello, por lo que se presume que fue privada de la vida con un arma punzocortante. Elementos de la Vicefiscalía Regional realizaron las diligencias correspondientes y posteriormente autorizaron el ingreso de la funeraria para el levantamiento del cuerpo y su traslado.

Más tarde se confirmó que Rubí Patricia era integrante del grupo de búsqueda Colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa, cuyos miembros también confirmaron su fallecimiento.

Información proporcionada por el colectivo Sabuesos Guerreras señala que la mujer tenía previsto acudir este mismo viernes a la comunidad de El Verde, en el municipio de Concordia, donde actualmente se llevan a cabo excavaciones en fosas clandestinas relacionadas con el hallazgo de cinco mineros que habían sido privados de la libertad.

La Fiscalía General del Estado informó mediante un comunicado que ya se inició una carpeta de investigación para esclarecer la privación de la vida y dar con los responsables.

