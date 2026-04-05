Menor es Trasladado a Hospital por Quemaduras tras Explosión de Estufa en Culiacán

Juan Sebastián, un menor de 11 años que sufrió quemaduras de segundo grado en el 40 por ciento de su cuerpo tras un accidente doméstico en la comunidad de El Varejonal, fue trasladado este domingo 5 de abril a un Hospital Shriners en Estados Unidos para recibir atención médica especializada.

El traslado ocurrió 72 horas después del incidente registrado el pasado jueves 2 de abril, cuando explotó la estufa del domicilio en el que se encontraba junto a su madre y uno de sus hermanos.

De acuerdo con la información proporcionada, el accidente ocurrió en la comunidad de El Varejonal, en el municipio de Culiacán, donde la explosión provocó quemaduras en distintas partes del cuerpo del menor, así como lesiones a su madre y a su hermano, quienes también resultaron afectados.

Explosión de estufa deja a un menor junto a su familia con quemaduras.

Tras el hecho, dos de las víctimas fueron internadas en un hospital privado ubicado en el centro de la ciudad de Culiacán, mientras que Juan Sebastián fue llevado al Hospital Pediátrico de Sinaloa.

Durante las primeras horas de atención, el personal médico realizó las valoraciones correspondientes para determinar la gravedad de las lesiones. Posteriormente, integrantes del Club Shriners Culiacán fueron notificados sobre el caso, lo que permitió iniciar la comunicación entre los médicos tratantes del Hospital Pediátrico de Sinaloa y el sistema hospitalario Shriners.

Por ello, este domingo el menor fue trasladado en una ambulancia aérea al Hospital Shriners del Norte de California, ubicado en la ciudad de Sacramento, donde continuará recibiendo atención por las quemaduras sufridas en el accidente doméstico.

Con este caso, suman siete los menores que en lo que va del presente año han sido enviados a Estados Unidos para recibir atención médica por quemaduras ocasionadas por diversas causas. De ese total, dos han sido atendidos en Sacramento y cinco en Galveston, Texas.

Hasta el momento, la información disponible indica que el menor ya fue trasladado para continuar su tratamiento especializado, mientras su familia y el personal médico dan seguimiento a su evolución tras el accidente ocurrido en El Varejonal.

RCP