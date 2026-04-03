Motociclista es Asesinado por Sujetos Armados en "La Costerita" en Culiacán

Un motociclista fue asesinado a balazos la tarde-noche de este viernes 3 de abril mientras circulaba sobre el carril de poniente a oriente del Libramiento Benito Juárez, conocido como “La Costerita”, a la altura de la zona de Piggy Back y frente al fraccionamiento Punta Azul, en Culiacán.

De acuerdo con la información proporcionada, el ataque fue perpetrado por un grupo armado que abrió fuego desde un vehículo en movimiento, utilizando ráfagas de arma larga.

Los primeros reportes señalan que la víctima era un hombre de aproximadamente 30 años de edad. Al momento del ataque vestía pantalón negro, playera del mismo color y portaba un casco rojo con figuras de telaraña, lo que permitió una primera descripción física en el sitio de los hechos.

Grupo armado asesina a motociclista en zona de Piggy Back en Culiacán.

El homicidio ocurrió mientras el motociclista transitaba por esta vialidad. Según la versión preliminar, los agresores se desplazaban en otra unidad y desde ahí realizaron múltiples disparos en su contra, lo que provocó que el conductor perdiera la vida en el lugar. Hasta el momento, no se ha informado sobre el motivo de la agresión ni sobre personas detenidas.

El hombre fue localizado sin vida boca abajo sobre el acotamiento, a un costado de un árbol, junto a la motocicleta que conducía, una unidad deportiva color negro con rojo.

En el lugar, peritos localizaron varios casquillos de arma larga, presuntamente de “cuerno de chivo”, los cuales fueron asegurados como parte de la evidencia para la investigación correspondiente.

El hecho generó un operativo en la zona del Libramiento Benito Juárez debido a que se trata de una vía de circulación constante, particularmente en el tramo cercano a Piggy Back y Punta Azul, donde ocurrió el ataque.

Hasta el cierre de esta nota, la información disponible indica que la víctima falleció en el sitio y que en la escena fueron asegurados casquillos de arma larga, mientras continúan las diligencias para esclarecer lo ocurrido.