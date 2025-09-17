Mujer se Hace Pasar por Enfermera e Intenta Asesinar a un Paciente en Hospital de Culiacán

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que este miércoles 17 de septiembre 2025, fue detenida una mujer por presunto intento de homicidio al interior del Hospital General de Culiacán Dr. Bernardo J. Gástelum.

Según el reporte de las autoridades la presunta agresora se hizo pasar por personal médico del hospital e ingresó al área de encamados donde intentó aplicar una jeringa con una sustancia desconocida a un paciente internado.

Elementos de seguridad lograron detener a la presunta agresora y aseguraron el líquido junto a varias jeringas para entregarlo a las autoridades correspondientes y se realicen las investigaciones pertinentes al caso.

Noticia relacionada: Incendio en el Nuevo Hospital General de Culiacán; ¿Qué lo Originó?

*TARJETA INFORMATIVA*

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informa que, este 17 de septiembre de 2025 y, en aplicación del protocolo de seguridad interinstitucional, fue detenida una persona del sexo femenino por presunto intento de homicidio en el Hospital General de… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) September 18, 2025

¿Qué se Sabe del Paciente que Intentaron Asesinar en el Hospital de Culiacán?

De momento la víctima del intento de homicidio al interior del Hospital de Culiacán se encuentra bajo observación por parte del personal médico para determinar su estado de salud y las autoridades se encuentran realizando un operativo de seguridad en la zona. El secretario de Salud en Sinaloa brindó una declaración referente al caso.

“La guardia nacional generó una detención de una persona muy sospechosa que se encontraba en el hospital general, y pues se la llevaron detenida, no tenemos informes y no sabemos que no pasó a mayores, que no se atentó contra ningún paciente y que los pacientes se encuentran en el resguardo y vigilancia, no ha habido mayor incidencias dentro del hospital”. Secretario de Salud en Sinaloa, Cuitláhuac González

¿Cómo Ingresó la Detenida Mujer al Hospital General de Culiacán?

Cuitláhuac González mencionó que las medidas de seguridad están reforzadas tanto fuera como dentro del hospital, lo que hace presumir que la mujer no solo utilizó el uniforme, sino que también portaba credenciales falsas.

Hasta ahora, la identidad de la detenida permanece sin revelarse.

Información N+ Sinaloa

Noticias recomendadas:

KRRC