Operativo en El Guasimal, Sinaloa, Asegura Nueve Civiles Armados Tras Enfrentamiento

Tras un reporte ciudadano sobre un enfrentamiento entre civiles en el poblado El Guasimal, perteneciente al municipio de Culiacán, autoridades del Grupo Interinstitucional desplegaron un operativo aéreo y terrestre que dejó como resultado a 9 personas detenidas, 5 civiles fallecidos y un importante aseguramiento de armamento, vehículos y equipo táctico.

Personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado, se trasladaron al lugar con apoyo de un helicóptero.

Durante los reconocimientos iniciales, las autoridades ubicaron dos vehículos con las puertas abiertas, donde se encontraban cuatro civiles sin vida. Al ampliar el radio de búsqueda, se encontró a una quinta persona fallecida. Todos los cuerpos portaban armas largas y, de acuerdo con las primeras líneas de investigación, habrían participado en un enfrentamiento entre grupos civiles armados.

Aseguran a 9 civiles equipados con armas y chalecos tácticos

En la continuación del operativo, elementos de seguridad aseguraron a 9 civiles equipados con armas y chalecos tácticos. Tras concluir la inspección de toda el área, el aseguramiento final incluyó:

9 presuntos delincuentes detenidos

1 ametralladora Minimi calibre 5.56 x 44 mm

1 ametralladora Ordinance calibre 7.62 x 51 mm

21 armas largas

48 cargadores calibre 5.56 x 45 mm

106 cargadores calibre 7.62 x 39 mm

1 cargador de disco

18 chalecos balísticos con placas

1,150 cartuchos calibre 5.56 x 45 mm

2,050 cartuchos calibre 7.62 x 39 mm

3 vehículos, dos de ellos con blindaje artesanal

Los detenidos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que llevará a cabo las investigaciones correspondientes para determinar las responsabilidades y el origen del armamento y equipo decomisado.

