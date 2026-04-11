Persecución Armada en el Norte de Culiacán Deja un Detenido y Vehículo Asegurado

Una intensa movilización policiaca se registró la noche de este viernes al norte de Culiacán, luego de una persecución con intercambio de disparos entre elementos de seguridad y un civil armado, la cual se extendió desde el fraccionamiento La Conquista hasta Villas del Río.

De acuerdo con información preliminar, el presunto sospechoso circulaba a bordo de una camioneta modelo reciente cuando intentó evadir a agentes de la Policía Estatal, desatando así la persecución por diversas vialidades del sector.

Durante la huida, el individuo lanzó artefactos conocidos como “ponchallantas” cerca del arco de acceso a La Conquista, provocando daños en al menos dos patrullas oficiales.

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El seguimiento concluyó sobre el bulevar Miguel Tamayo Espinosa de los Monteros, en los carriles con dirección de sur a norte, donde los agentes lograron detener la marcha del vehículo al impactarlo con una unidad oficial.

El conductor fue detenido en el lugar, aunque resultó lesionado durante el enfrentamiento, por lo que fue trasladado bajo custodia a un hospital a bordo de una ambulancia de Cruz Roja.

La camioneta en la que se desplazaba presentó múltiples impactos de bala y fue asegurada por las autoridades, quienes la trasladaron a una pensión vehicular como parte de las investigaciones.

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