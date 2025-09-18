Personal del Hospital General de Culiacán se Manifiesta Tras Intento de Asesinato a Paciente

Enfermeras y personal médico del Hospital General de Culiacán, en Sinaloa, se manifestaron para exigir mayor seguridad, luego de que una mujer disfrazada de enfermera intentara inyectar una sustancia a un paciente herido de bala dentro del nosocomio.

De acuerdo con las trabajadoras, la mujer logró infiltrarse portando un gafete vencido de 2019 y fue detectada únicamente por una enfermera, quien después tuvo que rendir declaración ante las autoridades al ser la única que presenció el ingreso irregular.

La persona que se infiltró tenía un gafete del 2019, los filtros no son correctos, necesitamos seguridad para el trabajador, eso es lo que nos tiene aquí

El paciente no sufrió daños tras intento de ataque a paciente

El director del Hospital General, Jesús Ramón Figueroa Vega, explicó que el paciente no sufrió daños tras el intento de aplicación de la sustancia, aunque refirió que se atendió la molestia que manifestó en el brazo.

No la involucró el hospital ni la autoridad, la involucró la persona que entró; es normal que estén molestas las enfermeras, pero se activó el protocolo de investigación.

El paciente en cuestión se encontraba en un área denominada “Código Plata”, destinada para atender a personas heridas de bala debido a la violencia en la región.

El personal médico insistió en que, por la magnitud del riesgo, es urgente que sean elementos militares quienes resguarden a los pacientes y trabajadores en estas áreas de alta vulnerabilidad.

