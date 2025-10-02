Fuerte Incendio en Pensión de Tráileres "La Pilarica" en Los Mochis, Sinaloa; Desalojan Negocios

Un fuerte incendio se registró la tarde de este jueves 2 de octubre 2025, en la pensión de tráileres conocida como "La Pilarica", ubicada en la salida norte de Los Mochis, a un costado de la carretera internacional México 15. El siniestro generó una densa columna de humo negro que pudo observarse desde varios kilómetros de distancia, causando alarma entre automovilistas y habitantes de las zonas aledañas.

De inmediato acudieron al lugar cuerpos de auxilio, entre ellos el Cuerpo de Bomberos de Los Mochis, así como elementos de Protección Civil del municipio de Ahome y del estado de Sinaloa. El personal trabaja de manera coordinada para controlar el fuego y evitar que las llamas se propaguen hacia otras áreas de riesgo dentro y fuera de la pensión.

Evacuaron a negocios cercanos por el incendio en "La Pilarica"

La magnitud del incendio obligó a las autoridades a establecer un perímetro de seguridad en la zona, restringiendo la circulación y evacuando de manera preventiva algunos establecimientos ubicados en las inmediaciones del área afectada. Estas acciones buscan proteger tanto a los trabajadores como a los ciudadanos que transitan por el sector.

Aunque las labores de sofocamiento continúan, hasta el momento no se ha confirmado el número de tráileres que pudieron haber sido consumidos por las llamas. Tampoco se han determinado las causas que originaron el siniestro, por lo que las investigaciones correspondientes se llevarán a cabo una vez que el fuego sea controlado en su totalidad.

La columna de humo, visible desde distintos puntos de la ciudad, se convirtió en un referente de la magnitud del siniestro y generó preocupación entre la población. Elementos de seguridad exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones al circular por la carretera México 15 y atender las recomendaciones de las autoridades.

Los equipos de bomberos y protección civil mantienen sus esfuerzos en el control y enfriamiento del área para descartar riesgos de reactivación. Asimismo, se busca impedir que las llamas alcancen estructuras cercanas y reducir el impacto ambiental generado por la combustión de las unidades.

