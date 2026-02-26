Roban Auto con Menor A Bordo en Culiacán; Fue Hallado Poco Después Con Bien

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa inició una carpeta de investigación tras el reporte del despojo de un vehículo en el sector Los Ángeles, al oriente de Culiacán, unidad en la que viajaba un menor de edad. La autoridad actuó luego de recibir el aviso a través del C4, pese a que hasta el momento no se ha presentado una denuncia formal por parte de la familia afectada.

El vicefiscal del estado, Dámaso Castro Zaavedra, informó que la intervención se dio a partir del reporte oficial, lo que permitió abrir la investigación correspondiente. Precisó que, hasta ahora, la institución únicamente cuenta con la información preliminar derivada del llamado recibido.

Reportan el robo de un vehículo con un menor dentro en Culiacán.

De acuerdo con los datos disponibles, el hecho fue reportado en el sector Los Ángeles, mientras que el menor fue localizado posteriormente en la colonia Hidalgo. Según lo informado por las autoridades, el niño fue encontrado en buen estado de salud tras el incidente.

En relación con el menor, se indicó que su localización permitió descartar, de manera preliminar, afectaciones a su integridad física. Sin embargo, el vehículo que fue objeto del despojo continúa sin ser ubicado, por lo que la investigación sigue en curso.

El vicefiscal detalló que, para determinar con claridad la posible tipificación del delito, será necesario contar con la versión directa de los afectados. Hasta el momento, lo único confirmado por la autoridad es el despojo de la unidad y la posterior localización del menor, sin mayores elementos aportados formalmente por la familia.

Asimismo, se informó que no se reportan personas detenidas por estos hechos. La ausencia de una denuncia formal limita, por ahora, la integración completa de la carpeta de investigación y la definición jurídica precisa del caso.

La Fiscalía mantiene abierta la carpeta correspondiente mientras se espera que los familiares acudan a presentar la denuncia y aportar mayores detalles.

