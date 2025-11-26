Tercer Día de Bloqueos en Sinaloa: Productores Mantienen Tomadas Casetas por Falta de Acuerdos

Por tercer día consecutivo, productores agrícolas mantienen tomadas varias casetas en Sinaloa, entre ellas la ubicada en El Pisal, sobre la carretera Benito Juárez, en protesta por la falta de respuestas del Gobierno Federal ante la crisis que enfrenta el sector. De acuerdo con los manifestantes, no ha habido avances en las conversaciones con las autoridades y la movilización continuará sin una fecha definida para concluir.

¿Qué vehículos están dejando pasar los agricultores en las casetas de Sinaloa?

Los agricultores señalan que su exigencia principal es que se atiendan los problemas que afectan directamente la producción y comercialización de granos como maíz y trigo. Aseguran que la situación ha llegado a un punto insostenible, motivo por el cual decidieron sostener el bloqueo y mantener abiertas únicamente las vías para vehículos particulares, ambulancias y patrullas, restringiendo el paso al transporte de carga perteneciente a empresas.

A mitad de la jornada de protesta, uno de los productores informó que el movimiento permanece en las mismas condiciones desde su inicio, sin acuerdos nuevos ni modificaciones en la postura del grupo. Explicó que se mantienen en comunicación con el líder de Campesinos Unidos, para evaluar cualquier novedad que pudiera influir en las decisiones que adopte el colectivo.

¿Por qué se está llevando a cabo el bloqueo de casetas en distintos estados?

En distintos estados del país, agricultores llevan a cabo reuniones internas para definir estrategias y analizar propuestas que han surgido al interior del sector. El objetivo es unificar criterios antes de tomar decisiones que puedan influir en el curso de las movilizaciones, en caso de que la falta de diálogo continúe.

Los productores mencionan que las autoridades conocen los costos reales de producción, pero también debe reconocer los precios a los que los granos terminan vendiéndose en el mercado.

A partir de ese análisis, los inconformes recalcan que las autoridades no han mostrado voluntad para asumir su responsabilidad en la problemática, lo que ha obligado a los productores a prolongar la protesta en las carreteras de Sinaloa. Aseguran que, pese al impacto, no buscan afectar a terceros y han dejado libre el paso a servicios de emergencia.

La toma de casetas se mantiene como una medida de presión ante la ausencia de una respuesta oficial. Según los manifestantes, la situación no cambiará hasta que se emita un posicionamiento claro sobre las demandas presentadas y se ofrezcan soluciones concretas.

Mientras continúan los bloqueos, los productores afirman que el movimiento seguirá activo y que no se retirarán sin una resolución satisfactoria. La inconformidad, señalan, está sustentada en la necesidad urgente de condiciones justas para el sector agrícola.

