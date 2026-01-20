Vehículo Robado Fue Localizado Volcado en Canal Pluvial en Culiacán, Sinaloa

Autoridades federales aseguraron un vehículo con reporte de robo que fue encontrado volcado y sin ocupantes en un canal pluvial del fraccionamiento Albaterra, en el sector oriente de la ciudad, la mañana de este martes.

El hallazgo ocurrió en el cruce del bulevar Albaterra y la calle Crevillente, en el sector Los Ángeles, donde la unidad presuntamente perdió el control, salió de la vía, derribó una malla metálica y quedó recostada sobre uno de sus costados en el camellón central.

El automóvil, un compacto de color blanco, presentaba daños considerables; sin embargo, en el sitio no se localizaron personas heridas ni conductores, pese a la magnitud del percance.

El vehículo localizado contaba con reporte de robo

Durante la inspección de la unidad, se encontró en su interior un chaleco balístico y, al consultar la información en el Registro Público Vehicular, se confirmó que el automóvil contaba con reporte de robo vigente.

El perímetro fue asegurado por elementos de la Guardia Nacional y se implementaron restricciones parciales a la circulación mientras peritos de la Fiscalía General del Estado realizaban las diligencias correspondientes y ordenaban el traslado del vehículo a un corralón mediante grúa.

